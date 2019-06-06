Басков: Двери «Динамо» всегда открыты для лучших белорусских хоккеистов

«Стефанович — один из наиболее талантливых белорусских игроков своего поколения, и пусть не всегда карьера Михаила развивалась так, как ему хотелось бы, в последние годы он доказал, что его рано списывать со счетов. Два золота с гродненским «Неманом», чемпионство с «Юностью» показали, что он является одним из лучших форвардов нашей страны на данный момент.

Впечатляющим был его последний сезон, когда Михаил стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером Экстралиги, набирая в среднем очко за игру. Стефанович — праворукий нападающий, который обладает убойным броском. Мы просто должны были дать ему еще один шанс.

Очень рад, что остается в команде Александр Когалев. У нас не так много форвардов силового плана, которые к тому же способны забивать. Он это доказал и в составе «Динамо», и в рядах «Юности», куда мы его командировали на плей-офф.