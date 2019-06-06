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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Китаров: Хоккеисты лишь делают зрелище, а без заводов и больниц не обойтись

Белорусский форвард Александр Китаров поделился мнением о минском «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«При всех неудачах «Динамо» зритель на него все равно ходит куда охотнее, чем на любой другой белорусский клуб? Значит, люди небезразличны к судьбе команды. Кто-то любит хоккей, кто-то просто бренд, кто-то отдельных игроков. Кому-то просто приятно проводить время в атмосфере праздника. Для нашей страны «Динамо» — знаковый клуб. И даже если всего один процент населения переживает за нас, это все равно огромное количество людей. Но надо понять, что «Динамо» — это не только игроки. Это ещё и тренерский штаб, и менеджмент, и обслуживающий персонал — полсотни человек.

Сложившийся бренд, который занял своё место в сердцах белорусов. Его судьба будет волновать вне зависимости от того, как команда играет в тот или иной период.

Славно было бы иметь в Новополоцке проспект братьев Костицыных и улицу Китарова в придачу? За братьев не скажу, но что касается меня, это было бы неправильно. Считаю, среди уроженцев города найдется много людей, заслуживших, чтобы их фамилии были увековечены в названии улиц. Те же строители, врачи, военные.

Да, спортсмены популярны, о нас много пишут, показывают по телевизору. Но мы делаем зрелище, без него по идее можно и обойтись. А как быть без заводов, которые дают работу всему городу? Без больниц, где лечат людей, без школ? Нет, спортсмены точно не самые главные люди в обществе", — цитирует игрока «Прессбол».

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