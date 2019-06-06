Китаров: Хоккеисты лишь делают зрелище, а без заводов и больниц не обойтись

Источник: РИА "Новости"

«При всех неудачах «Динамо» зритель на него все равно ходит куда охотнее, чем на любой другой белорусский клуб? Значит, люди небезразличны к судьбе команды. Кто-то любит хоккей, кто-то просто бренд, кто-то отдельных игроков. Кому-то просто приятно проводить время в атмосфере праздника. Для нашей страны «Динамо» — знаковый клуб. И даже если всего один процент населения переживает за нас, это все равно огромное количество людей. Но надо понять, что «Динамо» — это не только игроки. Это ещё и тренерский штаб, и менеджмент, и обслуживающий персонал — полсотни человек.

Сложившийся бренд, который занял своё место в сердцах белорусов. Его судьба будет волновать вне зависимости от того, как команда играет в тот или иной период.

Славно было бы иметь в Новополоцке проспект братьев Костицыных и улицу Китарова в придачу? За братьев не скажу, но что касается меня, это было бы неправильно. Считаю, среди уроженцев города найдется много людей, заслуживших, чтобы их фамилии были увековечены в названии улиц. Те же строители, врачи, военные.