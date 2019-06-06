Китаров: Хоккеисты лишь делают зрелище, а без заводов и больниц не обойтись
Белорусский форвард Александр Китаров поделился мнением о минском «Динамо».
Белорусский форвард Александр Китаров поделился мнением о минском «Динамо».
«При всех неудачах «Динамо» зритель на него все равно ходит куда охотнее, чем на любой другой белорусский клуб? Значит, люди небезразличны к судьбе команды.
Сложившийся бренд, который занял своё место в сердцах белорусов. Его судьба будет волновать вне зависимости от того, как команда играет в тот или иной период.
Славно было бы иметь в Новополоцке проспект братьев Костицыных и улицу Китарова в придачу? За братьев не скажу, но что касается меня, это было бы неправильно. Считаю, среди уроженцев города найдется много людей, заслуживших, чтобы их фамилии были увековечены в названии улиц. Те же строители, врачи, военные.
Да, спортсмены популярны, о нас много пишут, показывают по телевизору. Но мы делаем зрелище, без него по идее можно и обойтись. А как быть без заводов, которые дают работу всему городу? Без больниц, где лечат людей, без школ? Нет, спортсмены точно не самые главные люди в обществе", — цитирует игрока «Прессбол».