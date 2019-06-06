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6 июня, источник: Чемпионат.com

Курри: С сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»

Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о финансовой ситуации клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«На моей шее больше нет никаких долгов, “Йокерит” никому не должен. Со следующего сезона Геннадий Тимченко перестанет тратить деньги на клуб. У нас ведутся переговоры со спонсорами, прогнозы хорошие. Наш бюджет будет сравним с финансированием предыдущего сезона. Время покажет, как у нас пойдут дела», — приводит слова Курри Iltalehti.

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Напомним, клуб полностью вернулся в финскую собственность. При этом Харри Харкимо покинул «Йокерит» после 28 лет работы. «Йокерит» поблагодарил Харкимо за проделанную работу. Харкимо был прежним владельцем контрольного пакета акций (51,02%).

В минувшем сезоне финский клуб пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде проиграл московскому «Динамо» (2−4).

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