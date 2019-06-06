Курри: С сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»

«На моей шее больше нет никаких долгов, “Йокерит” никому не должен. Со следующего сезона Геннадий Тимченко перестанет тратить деньги на клуб. У нас ведутся переговоры со спонсорами, прогнозы хорошие. Наш бюджет будет сравним с финансированием предыдущего сезона. Время покажет, как у нас пойдут дела», — приводит слова Курри Iltalehti.