Курри: С сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»
Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о финансовой ситуации клуба.
Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о финансовой ситуации клуба.
«На моей шее больше нет никаких долгов, “Йокерит” никому не должен. Со следующего сезона Геннадий Тимченко перестанет тратить деньги на клуб. У нас ведутся переговоры со спонсорами, прогнозы хорошие. Наш бюджет будет сравним с финансированием предыдущего сезона. Время покажет, как у нас пойдут дела», — приводит слова Курри Iltalehti.
В минувшем сезоне финский клуб пробился в