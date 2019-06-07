СМИ: «Норникель» станет новым крупным спонсором клуба КХЛ «Йокерит»

Источник: РИА "Новости"

Издание напоминает, что финское дочернее предприятие «Норникеля» — «Норникель Харьявалта Ою» — еще в 2018 году заключило с «Йокеритом» соглашение о сотрудничестве. Именно оно, по сведениям газеты, и будет далее спонсировать клуб. В 2018—2019 годах предприятие уже переводило «Йокериту» крупные суммы денег, в дальнейшем его роль в этом отношении будет только расти.

По словам источников газеты, для «Йокерита» очень выгодно, что его «российское финансирование» идет через работающую в Финляндии и находящуюся за пределами санкционных списков компанию. Бывшие российские совладельцы команды включены в западные санкционные списки.

В клубе официально сведения о новом спонсорском соглашении пока не комментируют. За первые пять сезонов в КХЛ «Йокерит» понес крупные убытки — свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии 58-летний Курри купил 100% акций «Йокерита». Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера «Йокерита», также он является членом совета директоров КХЛ.