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12:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Норникель» станет новым крупным спонсором клуба КХЛ «Йокерит»

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июня. /ТАСС/. Новым крупным спонсором хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» станет российская компания «Норильский никель». Об этом сообщила в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на свои источники.

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Источник: РИА "Новости"

Издание напоминает, что финское дочернее предприятие «Норникеля» — «Норникель Харьявалта Ою» — еще в 2018 году заключило с «Йокеритом» соглашение о сотрудничестве. Именно оно, по сведениям газеты, и будет далее спонсировать клуб. В 2018—2019 годах предприятие уже переводило «Йокериту» крупные суммы денег, в дальнейшем его роль в этом отношении будет только расти.

По словам источников газеты, для «Йокерита» очень выгодно, что его «российское финансирование» идет через работающую в Финляндии и находящуюся за пределами санкционных списков компанию. Бывшие российские совладельцы команды включены в западные санкционные списки.

В клубе официально сведения о новом спонсорском соглашении пока не комментируют. За первые пять сезонов в КХЛ «Йокерит» понес крупные убытки — свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии 58-летний Курри купил 100% акций «Йокерита». Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера «Йокерита», также он является членом совета директоров КХЛ.

«Йокерит» был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов. В июне 2013 года российские бизнесмены Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба, двое последних позже передали свои доли Роману Ротенбергу. В октябре 2013 года было подписано соглашение о переходе клуба из финской лиги в КХЛ, сезон-2014/15 стал дебютным для команды в лиге.

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