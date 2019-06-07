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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард Андрей Костицын продлил контракт с минским «Динамо»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нападающий Андрей Костицын подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Андрей Костицын в НХЛ вместе со своим младшим братом Сергеем выступал за «Монреаль Канадиенс» (2005−2012) и «Нэшвилл Предаторз» (2012). Затем форвард вернулся из НХЛ в Россию и играл за челябинский «Трактор» (2012−2014), «Сочи» (2014−2015, 2015−2017) и нижегородское «Торпедо» (2015). В позапрошлом сезоне он выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ, в прошедшем сезоне в 50 играх за минское «Динамо» набрал 28 очков (14 голов и 14 результативных передач).

Также «Динамо» сообщило о подписании двухлетнего контракта с 25-летним белорусским нападающим Дмитрием Желнеровским, который в прошлом сезоне в составе каргандинской «Сарыарки» выиграл главный трофей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — Кубок Петрова.

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