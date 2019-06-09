«Барыс» новый сезон в КХЛ начнет в Алматы
В предстоящем сезоне столичный «Барыс» проведет в Алматы три стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает Шайба.kz.
В предстоящем сезоне столичный «Барыс» проведет в Алматы три стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает Шайба.kz.
Планируется, что команда перебазируется в город 10 сентября.
Игры пройдут на «Алматы Арене».
Ледовый дворец, построенный к Универсиаде 2017 года, вмещает 12 000 зрителей.
С какими командами сыграют хоккеисты столичного клуба, пока неизвестно.
Отметим, что в минувшем сезоне «Барыс» дошел до второго раунда