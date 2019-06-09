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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» новый сезон в КХЛ начнет в Алматы

В предстоящем сезоне столичный «Барыс» проведет в Алматы три стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает Шайба.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Планируется, что команда перебазируется в город 10 сентября.

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Игры пройдут на «Алматы Арене».

Ледовый дворец, построенный к Универсиаде 2017 года, вмещает 12 000 зрителей.

С какими командами сыграют хоккеисты столичного клуба, пока неизвестно.

Отметим, что в минувшем сезоне «Барыс» дошел до второго раунда плей-офф, где проиграл серию омскому «Авангарду» со счетом 1−4.

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