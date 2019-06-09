«Барыс» новый сезон в КХЛ начнет в Алматы

«Барыс» новый сезон в КХЛ начнет в Алматы

В предстоящем сезоне столичный «Барыс» проведет в Алматы три стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает Шайба.kz.