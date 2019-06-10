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10 июня, источник: БЕЛТА

Лукашенко: Тащить в «Динамо» легионеров и не попадать в плей-офф — такие игры не нужны

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» должен делать ставку на белорусских игроков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Лукашенко спросил у Игоря Шуневича, который также председательствует в наблюдательном совете ХК «Динамо-Минск», как сейчас обстоят дела в клубе. Президент подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров.

«Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть», — потребовал он.

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В конце февраля — начале марта минское «Динамо» сыграло суперсерию против сборной клубов экстралиги. Александр Лукашенко напомнил, что решение организовать этот турнир было принято неслучайно.

«Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют. Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова — и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.

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