Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ «Авангард» на сезон

Контракт с 29-летним россиянином рассчитан на один сезон. В прошедшем сезоне хоккеист провел 78 матчей, в которых набрал 26 очков (12 голов + 14 результативных передач).

Чудинов выступает за «Авангард» с 2017 года и дошел с командой в прошлом сезоне до финала плей-офф КХЛ. Также защитник играл за череповецкую «Северсталь» и петербургский СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).