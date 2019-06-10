Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ «Авангард» на сезон
ТАСС, 10 июня. Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщила в понедельник
ТАСС, 10 июня. Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщила в понедельник
Контракт с 29-летним россиянином рассчитан на один сезон. В прошедшем сезоне хоккеист провел 78 матчей, в которых набрал 26 очков (12 голов + 14 результативных передач).
Чудинов выступает за «Авангард» с 2017 года и дошел с командой в прошлом сезоне до финала