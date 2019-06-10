Шуневич: Главным тренером ХК «Динамо-Минск» станет, скорее всего, иностранец

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Минск» станет, скорее всего, иностранец. Другие члены тренерского штаба будут выбраны из числа белорусских специалистов. Об этом сообщил журналистам по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич, который председательствует в наблюдательном совете ХК «Динамо-Минск», передает корреспондент БЕЛТА.