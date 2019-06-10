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10 июня, источник: БЕЛТА

Шуневич: Главным тренером ХК «Динамо-Минск» станет, скорее всего, иностранец

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Минск» станет, скорее всего, иностранец. Другие члены тренерского штаба будут выбраны из числа белорусских специалистов. Об этом сообщил журналистам по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич, который председательствует в наблюдательном совете ХК «Динамо-Минск», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Министр сегодня доложил главе государства о формировании новой команды «Динамо-Минск» — тренерского состава и игроков.

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«В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров, выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершен. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии», — сказал он.

Вместе с тем Игорь Шуневич пока воздержался от озвучивания конкретных фамилий, отметив лишь, что «с большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб — будет белорусский».

«Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров», — добавил он.

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