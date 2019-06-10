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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо», скорее всего, возглавит иностранный тренер

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» в следующем сезоне, скорее всего, возглавит иностранный тренер, а в тренерский штаб войдут белорусские специалисты, заявил председатель наблюдательного совета «Динамо» Игорь Шуневич.

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Источник: Спорт РИА Новости

Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера «Динамо» по окончании сезона в связи истечением срока контракта. В мае минский клуб сообщил, что не смог достичь договоренности с тренером Александром Андриевским.

«В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров, выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершен. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб будет белорусский», — сказал по итогам рабочей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Шуневич, чьи слова приводит агентство Белта.

«Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров», — добавил Шуневич.

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