Минское «Динамо», скорее всего, возглавит иностранный тренер

Источник: Спорт РИА Новости

Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера «Динамо» по окончании сезона в связи истечением срока контракта. В мае минский клуб сообщил, что не смог достичь договоренности с тренером Александром Андриевским.

«В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров, выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершен. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб будет белорусский», — сказал по итогам рабочей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Шуневич, чьи слова приводит агентство Белта.