«Трактор» отказался от контракта с Войновым

Источник: AP 2019

Челябинский «Трактор» отказался от подписания контракта с Вячеславом Войновым.

По словам директора клуба Бориса Видгофа причиной отказала от намерений вернуть в клуб экс-защитника «Лос-Анджелеса» и СКА стали его финансовые запросы, которые клуб удовлетворить не смог бы.

«Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — цитирует слова Видгофа агентство ТАСС.

Ране сообщалось, что руководство «Трактора» не прочь заполучить в свои ряды воспитанника клуба, двукратного обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

При этом, в 2015 году клуб обменял права на хоккеиста на денежную компенсацию питерскому СКА, с которым он подписал трехлетний контракт после того, как стал участником судебного разбирательства в США в 2014 году.