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11 июня, источник: АиФ Челябинск

«Трактор» отказался от контракта с Войновым

Клуб не сможет «потянуть» экс-защитника «Лос-Анджелеса» по финансовым мотивам.

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Источник: AP 2019

Челябинский «Трактор» отказался от подписания контракта с Вячеславом Войновым.

По словам директора клуба Бориса Видгофа причиной отказала от намерений вернуть в клуб экс-защитника «Лос-Анджелеса» и СКА стали его финансовые запросы, которые клуб удовлетворить не смог бы.

«Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — цитирует слова Видгофа агентство ТАСС.

Ране сообщалось, что руководство «Трактора» не прочь заполучить в свои ряды воспитанника клуба, двукратного обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

При этом, в 2015 году клуб обменял права на хоккеиста на денежную компенсацию питерскому СКА, с которым он подписал трехлетний контракт после того, как стал участником судебного разбирательства в США в 2014 году.

Однако после сезона 2017/18 не стал продлевать его, намереваясь вернуться в НХЛ. Но Лига не стала снимать с него дисквалификацию, и в итоге хоккеист весь следующий сезон провел вне клуба. А в апреле 2019 продлила до 1 июля 2020 года. Позже срок сократили до середины сезона 2019/20.

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