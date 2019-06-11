«Трактор» отказался от контракта с Войновым
Клуб не сможет «потянуть»
Клуб не сможет «потянуть»
Челябинский «Трактор» отказался от подписания контракта с Вячеславом Войновым.
По словам директора клуба Бориса Видгофа причиной отказала от намерений вернуть в клуб
«Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — цитирует слова Видгофа агентство ТАСС.
Ране сообщалось, что руководство «Трактора» не прочь заполучить в свои ряды воспитанника клуба, двукратного обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.
При этом, в 2015 году клуб обменял права на хоккеиста на денежную компенсацию питерскому СКА, с которым он подписал трехлетний контракт после того, как стал участником судебного разбирательства в США в 2014 году.
Однако после сезона 2017/18 не стал продлевать его, намереваясь вернуться в НХЛ. Но Лига не стала снимать с него дисквалификацию, и в итоге хоккеист весь следующий сезон провел вне клуба. А в апреле 2019 продлила до 1 июля 2020 года. Позже срок сократили до середины сезона 2019/20.