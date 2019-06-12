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12 июня, источник: Vesti.kz

Вслед за Доусом. Как «Барыс» теряет игроков с высокой эффективностью бросков

Казахстанский клуб «Барыс» снова расстался с игроками, которые имели наивысшие показатели по проценту реализации бросков. Если год назад среди покинувших команду был Найджел Доус, то теперь к нему присоединились еще два канадца. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В предыдущем сезоне из «Барыса» ушел не только Доус — отличные показатели имели еще Линден Вей с Мартеном Сен-Пьером, но обоих центрфорвардов в Нур-Султане удерживать не стали. Их просто заменили — на Кертиса Волка и Патриса Кормье. Вместо Найджела приехал Брэндон Боченски.

ТОП-3 по проценту реализации бросков в сезоне КХЛ-2017/2018:

1. Найджел Доус — 19,6 процента (35 голов после 179)
2. Мартен Сен-Пьер — 16,2 процента (шесть и 37)
3. Линден Вей — 15 процентов (17 и 113).

В завершившемся сезоне «Барыс» также расстался с лидерами по эффективности бросков. Среди них — два лучших снайпера сезона.

ТОП-3 по проценту реализации бросков в сезоне КХЛ-2018/2019:

1. Мэтт Фрэттин — 18,2 процента (26 и 143)
2. Андре Петерссон — 16,9 процента (26 и 154)
3. Патрис Кормье — 14,7 процента (19 и 129).

Из тех, кто остался в «Барысе», ближе всех к результатам лидеров двое — Роман Старченко (14,6 процента) и Никита Михайлис (10,7). Возможно, эту номинацию возглавит кто-то из новичков команды, ведь казахстанский клуб должен укрепиться двумя-тремя легионерами из Северной Америки.

Напомним, тренировочный сбор «Барыс» начнется 10 июля, а первые домашние матчи в новом сезоне КХЛ казахстанский клуб может провести в Алматы. Стартует «регулярка» Лиги в начале сентября.

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