«Локомотив» в августе сыграет на предсезонном турнире в Риге

«Локомотив» объявил планы подготовки к сезону-2019/20. Команда проведет сборы в Ярославле 13 июля — 2 августа. Затем железнодорожники сыграют на турнире Sochi Hockey Open в Сочи ( 3—8 августа ), где их соперниками будут омский «Авангард», олимпийская сборная России, рижское «Динамо» и петербургский СКА.

С 9 по 19 августа «Локомотив» вновь будет тренироваться в Ярославле. С 20 по 25 августа пройдет предсезонный турнир в Риге, на котором выступят «Локомотив», рижское и минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист». 29 августа ярославская команда проведет контрольный матч с череповецкой «Северсталью» на своем льду.