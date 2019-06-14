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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании канадского вратаря с опытом игры в НХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским вратарем Эдди Паскуале. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

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28-летний Паскуале является уроженцем Торонто. Последние 1,5 сезона он провел в системе клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», выступая в основном за фарм-команду «Сиракьюз Кранч».

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В НХЛ Паскуале дебютировал 4 декабря 2018, когда помог «Тампе» на выезде обыграть в серии буллитов «Детройт» — 6:5. Всего на его счету три игры в НХЛ, в которых одержано две победы.

По итогам сезона 2018/2019 новичок «Барыса» получил награду АХЛ имени Гарри Холмса — она вручается вратарской бригаде (вратарю), пропустившей меньше всего шайб в среднем за игру (коэффициент надежности) в ходе регулярного сезона (2,35).

Кроме того, в сезоне 2016/2017 Паскуале стал обладателем Кубка Колдера (плей-офф АХЛ) в составе «Гранд Рэпидс Гриффинс» (фарм «Детройт Ред Уингс»).

Справка
Эдди Паскуале (Eddie «Edward» Pasquale)
Позиция: вратарь
Дата и место рождения: 20.11.1990, Торонто, Онтарио, Канада.
Ловушка: слева
Первая команда: «Беллевиль Буллс» (Belleville Bulls, OHL)
Рост и вес: 191 см, 101 кг.

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