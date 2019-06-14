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10:09 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский «Трактор» подписал контракт с новым нападающим

Соглашение рассчитано на один сезон.

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Состав челябинского «Трактора» пополнил 27-летний Руслан Карлин — двустороннее соглашение с центрфорвардом рассчитано на один сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен учился в московских «Белых медведях» и «Крыльях Советов». В КХЛ выступал в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».

За карьеру Карлин провел 505 матчей, в которых набрал 161 (87+74) очко.

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