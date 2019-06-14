Челябинский «Трактор» подписал контракт с новым нападающим

Состав челябинского «Трактора» пополнил 27-летний Руслан Карлин — двустороннее соглашение с центрфорвардом рассчитано на один сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Спортсмен учился в московских «Белых медведях» и «Крыльях Советов». В КХЛ выступал в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».