Челябинский «Трактор» подписал контракт с новым нападающим
Соглашение рассчитано на один сезон.
Соглашение рассчитано на один сезон.
Состав челябинского «Трактора» пополнил 27-летний Руслан Карлин — двустороннее соглашение с центрфорвардом рассчитано на один сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Спортсмен учился в московских «Белых медведях» и «Крыльях Советов». В КХЛ выступал в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».
За карьеру Карлин провел 505 матчей, в которых набрал 161 (87+74) очко.