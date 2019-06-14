По подозрению в убийстве жены экс-хоккеиста СКА задержан 15-летний сын

Источник: Спорт РИА Новости

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшая — жена известного в недавнем прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Как сообщалось ранее, 13 июня в частном доме в поселке Новая Романовка Ленобласти было обнаружено тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Отмечается, что при осмотре места преступления было изъято предполагаемое орудие преступления. Кроме того, следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз.