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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Граховина на выход? Кого вытеснит из состава «Барыса» вратарь с опытом в НХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» подписал контракт с канадским вратарем Эдди Паскуале и может расстаться с одним из голкиперов, с которыми соглашения были заключены ранее. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В распоряжении тренерского штаба Андрея Скабелки три вратаря — Хенрик Карлссон, Доминик Граховина и новичок Паскуале. Есть еще Сергей Кудрявцев, который находится в статусе «Ограниченно свободного агента» (права на него у «Барыса»).

24-летний казахстанец, скорее всего, останется в «Барысе» и следующий сезон проведет в «Номаде», где станет основным вратарем. Присоединиться к нему может ровесник Граховина, у которого, если верить сайту КХЛ, двусторонний контракт и он может опуститься в ВХЛ.

Таким образом, основную пару вратарей составят Карлссон и Паскуале. У них, как и у Граховины, соглашения до 30 апреля 2020 года, но они односторонние. То есть, даже если игрок выступает в ВХЛ, то он не потеряет в зарплате — такие контракты заключают с хоккеистами основного состава.

Возможен вариант, при котором «Барыс» расстанется с Граховиной. Игра чешского легионера в прошлом сезоне не радовала. Нет у него и казахстанского паспорта, в отличие от Карлссона и Кудрявцева. На позицию вратаря для сборной страны приглашали и Паскуале.

Напомним, ранее «Барыс» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским голкипером Эдди Паскуале. Вратарь стал одним из последних приобретений казахстанского клуба, ведь «Барыс» планирует подписать не более трех игроков из Северной Америки.

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