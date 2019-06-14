Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт стал главным тренером минского «Динамо»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) на официальном сайте объявил о назначении Крэйга Вудкрофта новым главным тренером команды, Михаил Грабовский стал его ассистентом.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» (Минск) в сезоне-2018/19 заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ и не попало в плей-офф. Андрей Сидоренко, возглавивший команду 11 ноября 2018 года, покинул пост главного тренера «Динамо» по окончании сезона в связи истечением срока контракта. В мае минский клуб сообщил, что не смог достичь договоренности с тренером Александром Андриевским.

Вудкрофт ранее тренировал «Динамо» в сезоне-2016/17, под его руководством команда добилась лучшего в истории клуба результата в регулярном чемпионате КХЛ, заняв пятое место в Западной конференции. Также 49-летний канадец ранее работал в тренерском штабе сборной Белоруссии. После ухода из «Динамо» Вудкрофт тренировал швейцарский «Серветт», также входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане.

35-летний Грабовский не играл с 2016 года, неоднократно признававшийся лучшим хоккеистом года в Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014) игрок за карьеру провел 544 матча в НХЛ, в которых набрал 298 очков (125 голов и 173 передачи). Хоккеист ранее не объявлял о завершении спортивной карьеры.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В Москве трагически погибла 26-летняя звезда киберспорта
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Уйдут ли Фернандо и Зе Луиш? Как изменится «Спартак» летом
Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата
Геннадий Орлов рассказал о перспективах Кокорина в футболе
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локо» и «Реала» вошел в штаб «Зенита»
Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина»
Посольство России в США подтвердило гибель чемпиона России
Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь