Вудкрофт стал главным тренером минского «Динамо»

Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» (Минск) в сезоне-2018/19 заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ и не попало в плей-офф. Андрей Сидоренко, возглавивший команду 11 ноября 2018 года, покинул пост главного тренера «Динамо» по окончании сезона в связи истечением срока контракта. В мае минский клуб сообщил, что не смог достичь договоренности с тренером Александром Андриевским.

Вудкрофт ранее тренировал «Динамо» в сезоне-2016/17, под его руководством команда добилась лучшего в истории клуба результата в регулярном чемпионате КХЛ, заняв пятое место в Западной конференции. Также 49-летний канадец ранее работал в тренерском штабе сборной Белоруссии. После ухода из «Динамо» Вудкрофт тренировал швейцарский «Серветт», также входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане.