Вудкрофт стал главным тренером минского «Динамо»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) на официальном сайте объявил о назначении Крэйга Вудкрофта новым главным тренером команды, Михаил Грабовский стал его ассистентом.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) на официальном сайте объявил о назначении Крэйга Вудкрофта новым главным тренером команды, Михаил Грабовский стал его ассистентом.
«Динамо» (Минск) в сезоне-2018/19 заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ и не попало в
Вудкрофт ранее тренировал «Динамо» в сезоне-2016/17, под его руководством команда добилась лучшего в истории клуба результата в регулярном чемпионате КХЛ, заняв пятое место в Западной конференции. Также 49-летний канадец ранее работал в тренерском штабе сборной Белоруссии. После ухода из «Динамо» Вудкрофт тренировал швейцарский «Серветт», также входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане.
35-летний Грабовский не играл с 2016 года, неоднократно признававшийся лучшим хоккеистом года в Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014) игрок за карьеру провел 544 матча в НХЛ, в которых набрал 298 очков (125 голов и 173 передачи). Хоккеист ранее не объявлял о завершении спортивной карьеры.