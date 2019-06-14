Басков: Вудкрофт и Грабовский чувствуют ответственность перед людьми в стране
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта на должность главного тренера клуба.
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта на должность главного тренера клуба.
«Динамо» начинает с новой точки отсчёта, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом, и это не пустые слова. Наш выбор тренерского штаба как ключевого элемента построения новой команды связан именно со стратегическим замыслом. Кандидатуры Крэйга и Михаила давно обсуждались, причём не только в связи с вакансиями тренеров. Мне хотелось найти этим специалистам применение в структуре клуба. После ситуации, которая у нас сложилась с Александром Андриевским, назначение Вудкрофта и Грабовского тренерами «Динамо» стало оптимальным вариантом.
Возвращение Крэйга на пост главного тренера, на мой взгляд, не нужно дополнительно аргументировать. Результаты команды под его руководством в сезоне-2016/17 говорят сами за себя. При Вудкрофте «Динамо» демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Кроме того, Крэйг показал себя специалистом, умеющим развивать игроков. Тот сезон стал лучшим в карьере для целого ряда белорусских игроков — Матерухина, Степанова, Павловича, Гавруса, Граборенко, он повлиял на рост Лисовца и Хенкеля.
Рядом с таким специалистом необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Помимо блестящей игровой карьеры, о которой мы все знаем, Грабовского отличает умение индивидуально работать с хоккеистами, совершенствовать их навыки, оттачивать мастерство, что он демонстрировал, проводя многочисленные
Сейчас, когда тренерский тандем определён, мы можем активизировать остальные процессы — формирование тренерского штаба и состава команды. Вудкрофт и Грабовский уже активно включились в процесс, мы ознакомили их с наработками клубного менеджмента в данных направлениях. Крэйг и Михаил оценят кандидатуры, которые мы им предложим, и зададут вектор дальнейших поисков, если это будет необходимо, — цитирует Баскова официальный сайт клуба.