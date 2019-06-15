Нападающий Свитов подписал контракт с клубом КХЛ «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 36-летним спортсменом рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Свитов в составе казанского «Ак Барса» провел 30 матчей (два из которых — в плей-офф), забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач.

С 2013 года Свитов играл за «Ак Барс», в составе казанского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Также Свитов в сезоне-2010/11 стал обладателем трофея в составе уфимского «Салавата Юлаева», за который играл с 2010 по 2013 год.

В 2001 году Свитов был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» в первом раунде под третьим номером. Выступал в «Тампе» и «Коламбусе», а также в таких клубах Американской хоккейной лиги, как «Спрингфилд», «Гамильтон», «Сиракьюз».

Свитов является чемпионом мира 2012 года. В молодежном составе сборной России (до 20 лет) он завоевал золотую медаль мирового первенства (2002).