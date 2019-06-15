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12:45 (мск), источник: ТАСС

Нападающий Свитов подписал контракт с клубом КХЛ «Локомотив»

ТАСС, 15 июня. Нападающий Александр Свитов подписал контракт с ярославским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 36-летним спортсменом рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Свитов в составе казанского «Ак Барса» провел 30 матчей (два из которых — в плей-офф), забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач.

С 2013 года Свитов играл за «Ак Барс», в составе казанского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Также Свитов в сезоне-2010/11 стал обладателем трофея в составе уфимского «Салавата Юлаева», за который играл с 2010 по 2013 год.

В 2001 году Свитов был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» в первом раунде под третьим номером. Выступал в «Тампе» и «Коламбусе», а также в таких клубах Американской хоккейной лиги, как «Спрингфилд», «Гамильтон», «Сиракьюз».

Во время загрузки произошла ошибка.

Свитов является чемпионом мира 2012 года. В молодежном составе сборной России (до 20 лет) он завоевал золотую медаль мирового первенства (2002).

«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне. В плей-офф ярославская команда обыграла «Сочи» (счет в серии 4−2), а затем уступила санкт-петербургскому СКА (1−4).

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