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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне-2018/19 Петерссон забросил 26 шайб и сделал 24 результативных передачи в 59 матчах за казахстанский «Барыс».

Всего на счету 28-летнего форварда в КХЛ 99 шайб и 98 передач в 251 встрече.

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