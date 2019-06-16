Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.
В сезоне-2018/19 Петерссон забросил 26 шайб и сделал 24 результативных передачи в 59 матчах за казахстанский «Барыс».
Всего на счету 28-летнего форварда в КХЛ 99 шайб и 98 передач в 251 встрече.