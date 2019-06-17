Андре Петерссон оценил сезон в «Барысе» и объяснил выбор нового клуба из КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне шведский нападающий выступал за «Барыс» и стал лучшим снайпером казахстанского клуба: в 51 матче регулярного чемпионата швед набрал 45 (23+22) очков. Также на его счету пять (3+2) баллов в восьми играх плей-офф КХЛ.

— Рады заключению контракта с московским «Динамо»?

— Очень рад, что мы пришли к соглашению. У нас были переговоры и в прошлые годы, а в этом наконец-то удалось подписать контракт.

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— Получали предложения от других клубов?

— Да, но мне всегда хотелось играть в Москве, поэтому мой выбор говорит сам за себя.

— Почему именно Москва?

— Я считаю, что это очень хороший город. Здесь много достопримечательностей, которые можно посетить: Красная площадь, Большой театр, Царицыно и другие. Надеюсь, что я и моя семья будем здесь процветать.

— Как прошел сезон в «Барысе»?

— Это был довольно хороший год, намного лучше, чем я предполагал. При переходе в команду у меня не было особых ожиданий, но, оглядываясь назад, понимаю, что получилось очень даже неплохо.

— Знаете русские слова?

— Да, но я всегда забываю большинство из них за лето. В сезоне буду учить заново.