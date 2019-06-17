Андре Петерссон оценил сезон в «Барысе» и объяснил выбор нового клуба из КХЛ
Новичок московского «Динамо» Андре Петерссон поделился эмоциями после подписания контракта и ожиданиями на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Новичок московского «Динамо» Андре Петерссон поделился эмоциями после подписания контракта и ожиданиями на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне шведский нападающий выступал за «Барыс» и стал лучшим снайпером казахстанского клуба: в 51 матче регулярного чемпионата швед набрал 45 (23+22) очков. Также на его счету пять (3+2) баллов в восьми играх
— Рады заключению контракта с московским «Динамо»?
— Очень рад, что мы пришли к соглашению. У нас были переговоры и в прошлые годы, а в этом
— Получали предложения от других клубов?
— Да, но мне всегда хотелось играть в Москве, поэтому мой выбор говорит сам за себя.
— Почему именно Москва?
— Я считаю, что это очень хороший город. Здесь много достопримечательностей, которые можно посетить: Красная площадь, Большой театр, Царицыно и другие. Надеюсь, что я и моя семья будем здесь процветать.
— Как прошел сезон в «Барысе»?
— Это был довольно хороший год, намного лучше, чем я предполагал. При переходе в команду у меня не было особых ожиданий, но, оглядываясь назад, понимаю, что получилось очень даже неплохо.
— Знаете русские слова?
— Да, но я всегда забываю большинство из них за лето. В сезоне буду учить заново.
— Ваши ожидания на новый сезон?
— Я пришел в команду с менталитетом победителя, поэтому буду прилагать все усилия, чтобы помочь «бело-голубым» выиграть как можно больше матчей.