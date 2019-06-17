«Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене

«Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. Причём в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.