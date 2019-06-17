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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене

Городская дума Челябинска лишилась VIP-ложи на ледовой арене «Трактор».

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На весь будущий сезон ложу выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко. Об этом сообщил директор челябинского клуба Борис Видгоф.

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«Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. Причём в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.

VIP-ложа челябинских депутатов находилась рядом с ложей, где собираются первые лица области. Городской думе она была предоставлена бесплатно. Ею пользовались не только депутаты, но также чиновники мэрии и главы районов. В думе уже выражают недовольство тем, что депутатов лишили престижных мест на трибуне.

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