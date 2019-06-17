«Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене
Городская дума Челябинска лишилась
Городская дума Челябинска лишилась
На весь будущий сезон ложу выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко. Об этом сообщил директор челябинского клуба Борис Видгоф.
«Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. Причём в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.