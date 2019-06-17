Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
16:48 (мск), источник: ТАСС

«Норникель» приобрел 40% акций клуба КХЛ «Йокерит»

ТАСС, 17 июня. Дочернее предприятие российской компании «Норильский никель» — «Норникель Харьявалта Ою» — выкупило 40% акций хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Норникель Харьявалта Ою» заключил соглашение о сотрудничестве с «Йокеритом» в 2017 году.

Читайте также
Курри: С сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»

Отмечается, что компания «Норникель Харьявалта Ою» решила заключить сделку после того, как владелец 60% акций клуба Яри Курри представил новую стратегию финансового развития. За первые пять сезонов в КХЛ «Йокерит» понес крупные убытки — свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

«Мы очень рады, что крупная компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ. С этими позитивными новостями мы собираемся развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также стремимся найти новых местных партнеров, которые хотят поддержать развитие “Йокерита”», — сказал Курри.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков после 62 матчей. В плей-офф турнира хельсинкский клуб в первом раунде уступил московскому «Динамо» (счет в серии 2−4).

Новый владелец клуба

В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии Курри купил 100% акций «Йокерита». Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера «Йокерита», также он является членом совета директоров КХЛ.

«Йокерит» был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов.

В июне 2013 года российские бизнесмены Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба, двое последних позже передали свои доли Роману Ротенбергу. В октябре 2013 года было подписано соглашение о переходе клуба из финской лиги в КХЛ, сезон-2014/15 стал дебютным для команды в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Двукратный чемпион России покинул казанский «Рубин»
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь