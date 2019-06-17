«Норникель» приобрел 40% акций клуба КХЛ «Йокерит»

Источник: РИА "Новости"

«Норникель Харьявалта Ою» заключил соглашение о сотрудничестве с «Йокеритом» в 2017 году.

Отмечается, что компания «Норникель Харьявалта Ою» решила заключить сделку после того, как владелец 60% акций клуба Яри Курри представил новую стратегию финансового развития. За первые пять сезонов в КХЛ «Йокерит» понес крупные убытки — свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

«Мы очень рады, что крупная компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ. С этими позитивными новостями мы собираемся развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также стремимся найти новых местных партнеров, которые хотят поддержать развитие “Йокерита”», — сказал Курри.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков после 62 матчей. В плей-офф турнира хельсинкский клуб в первом раунде уступил московскому «Динамо» (счет в серии 2−4).

Новый владелец клуба

В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии Курри купил 100% акций «Йокерита». Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера «Йокерита», также он является членом совета директоров КХЛ.

«Йокерит» был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов.