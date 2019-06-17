Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Последним клубом Кокарева был подмосковный «Витязь», за который он провел 64 матча и набрал 22 (7 шайб + 15 результативных передач) очка. Также в КХЛ нападающий выступал за хоккейный клуб МВД, московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ форвард провел 684 игры, в которых набрал 319 (115+204) очков. Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо».