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17:46 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

ТАСС, 17 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал соглашение с российским нападающим Денисом Кокаревым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Контракт с 34-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2020 года, соглашение носит односторонний характер.

Последним клубом Кокарева был подмосковный «Витязь», за который он провел 64 матча и набрал 22 (7 шайб + 15 результативных передач) очка. Также в КХЛ нападающий выступал за хоккейный клуб МВД, московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ форвард провел 684 игры, в которых набрал 319 (115+204) очков. Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо».

В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года. Всего за национальную команду он провел 62 матча, набрав 12 (7+5) очков.

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