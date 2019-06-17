Без лучших игроков в атаке. Как выглядит «Барыс» для нового сезона в КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» практически завершил процесс обновления состава для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в
Казахстанский клуб «Барыс» практически завершил процесс обновления состава для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в
Тренерский штаб Андрея Скабелки ждет последнего исполнителя —
Должны доказать, что их приглашение не было ошибочным, Корбэн Найт и Ииро Пакаринен. Подъедет, скорее всего, еще один фланговый форвард, и формирование состава будет завершено. Приезд нового нападающего из Северной Америки и возвращение Дастина Бойда подвинули Павла Акользина, которого мы ранее ставили во второе звено, ниже по ротации.
Не обновил соглашение с «Барысом» Валерий Орехов — вместо него мы выбрали Клещенко. Почему его? К Дицу стало модно ставить защитников с небольшим опытом в КХЛ, а Никита больше всех подходит под это описание. Также интересный тандем должны составить Блэкер со Сведбергом.
Что касается нападения, то только
Третья и четвертая тройки нападения могут варьироваться в зависимости от готовности хоккеистов — Скабелка оставил в составе практически всех тех, кто оправдал его надежды, но новых игроков из Казахстана подписывать не стал. Есть вероятность, что «Барыс» практически в полном составе поедет на ЧМ-2020, ведь игроков с «чужими» паспортами почти нет. Призывать никого из других команд не надо.
Если натурализуют еще Паскуале с Найтом, то легионером останется только Пакаринен. Все остальные — граждане Казахстана. Эпоха Кевина Даллмэна, Боченски с Найджелом Доусом позади. Нет их в «Барысе» — не будет прежних лидеров и в сборной Казахстана. Сможет ли Диц стать настоящим вожаком или ведущим игроком будет
Напомним, в межсезонье «Барыс» покинули лучшие снайперы команды — Петерссон подписал контракт с московским «Динамо», а Фрэттин — с «Ак Барсом» из Казани. Не подписал соглашение с «Барысом» капитан команды Боченски, который думает о завершении карьеры. Скорее всего, не будет в составе и опытного защитника Даллмэна, покинувшего команду перед розыгрышем Кубка Гагарина.