Без лучших игроков в атаке. Как выглядит «Барыс» для нового сезона в КХЛ

Тренерский штаб Андрея Скабелки ждет последнего исполнителя — нападающего-снайпера. Будет ли им Брэндон Боченски или кто-то другой, еще не ясно. Но одно точно — этот хоккеист должен заменить Андре Петерссона с Мэттом Фрэттином, которые на двоих забили более 50 голов. «Барыс» потерял в межсезонье практически всех лидеров в бомбардирском списке, а их замена, можно сказать, в КХЛ мало кому известна.

Должны доказать, что их приглашение не было ошибочным, Корбэн Найт и Ииро Пакаринен. Подъедет, скорее всего, еще один фланговый форвард, и формирование состава будет завершено. Приезд нового нападающего из Северной Америки и возвращение Дастина Бойда подвинули Павла Акользина, которого мы ранее ставили во второе звено, ниже по ротации.

Вратари: Эдди Паскуале (Хенрик Карлссон).

Эдди Паскуале (Хенрик Карлссон). Первое звено: Леонид Метальников — Алексей Маклюков, Роман Старченко — Корбэн Найт — Никита Михайлис.

Леонид Метальников — Алексей Маклюков, Роман Старченко — Корбэн Найт — Никита Михайлис. Второе: Даррен Диц — Никита Клещенко, Дастин Бойд — Кертис Волк — Ииро Пакаринен.

Даррен Диц — Никита Клещенко, Дастин Бойд — Кертис Волк — Ииро Пакаринен. Третье: Джесси Блэкер — Виктор Сведберг, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.

Джесси Блэкер — Виктор Сведберг, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко. Четвертое: Максим Семенов — Кирилл Полохов, Алихан Асетов — Дмитрий Гренц (или Дмитрий Гурков) — Егор Петухов.

Не обновил соглашение с «Барысом» Валерий Орехов — вместо него мы выбрали Клещенко. Почему его? К Дицу стало модно ставить защитников с небольшим опытом в КХЛ, а Никита больше всех подходит под это описание. Также интересный тандем должны составить Блэкер со Сведбергом.

Что касается нападения, то только двум-трем игрокам гарантировано место в лидерских пятерках. Если вернется Боченски, а параллельно подпишут заокеанского новичка, то сразу два «наших» хоккеиста пойдут на понижение. Одним из них может стать Пакаринен. Другие игроки, в отличие от финского легионера, связали свою судьбу со сборной Казахстана, поэтому им должны доверять больше.

Третья и четвертая тройки нападения могут варьироваться в зависимости от готовности хоккеистов — Скабелка оставил в составе практически всех тех, кто оправдал его надежды, но новых игроков из Казахстана подписывать не стал. Есть вероятность, что «Барыс» практически в полном составе поедет на ЧМ-2020, ведь игроков с «чужими» паспортами почти нет. Призывать никого из других команд не надо.

Если натурализуют еще Паскуале с Найтом, то легионером останется только Пакаринен. Все остальные — граждане Казахстана. Эпоха Кевина Даллмэна, Боченски с Найджелом Доусом позади. Нет их в «Барысе» — не будет прежних лидеров и в сборной Казахстана. Сможет ли Диц стать настоящим вожаком или ведущим игроком будет кто-то другой? Следующий сезон КХЛ стартует в сентябре.