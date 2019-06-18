«Барыс» выбрал лишнего вратаря после подписания новичка из НХЛ
ХК «Барыс» принял решение расторгнуть контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной. Об этом Bestnews.kz рассказал президент столичного клуба Борис Иванищев.
ХК «Барыс» принял решение расторгнуть контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной. Об этом Bestnews.kz рассказал президент столичного клуба Борис Иванищев.
14 июня «Барыс» объявил о подписании 28-летнего канадского голкипера Эдди Паскуале. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
«С Граховиной расторгаем контракт, мы подали на расторжение. Кто из вратарей станет номером один? Будет спортивный принцип. У Хенрика Карлссона действующий контракт. Пусть бьются. Когда был Граховина, видели, какая конкуренция была? У Эдди Паскуале рост 196 сантиметров. В перспективе если подойдет, может, потом нам поможет. Что касается Сергея Кудрявцева, то он остается в системе “Барыса”. Ему нужно набраться опыта. Сейчас он вошел в “Номад”, тем более что “Номад” сейчас вошел в ВХЛ, у него будет масса игровой практики. И, естественно, он легче втянется.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24-летний Граховина провел 26 матчей и пропустил 57 голов. В «Барыс» он перешел летом 2018 года.