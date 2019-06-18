Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
08:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выбрал лишнего вратаря после подписания новичка из НХЛ

ХК «Барыс» принял решение расторгнуть контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной. Об этом Bestnews.kz рассказал президент столичного клуба Борис Иванищев.

Наверх

14 июня «Барыс» объявил о подписании 28-летнего канадского голкипера Эдди Паскуале. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Читайте также
«Барыс» объявил о подписании канадского вратаря с опытом игры в НХЛ

«С Граховиной расторгаем контракт, мы подали на расторжение. Кто из вратарей станет номером один? Будет спортивный принцип. У Хенрика Карлссона действующий контракт. Пусть бьются. Когда был Граховина, видели, какая конкуренция была? У Эдди Паскуале рост 196 сантиметров. В перспективе если подойдет, может, потом нам поможет. Что касается Сергея Кудрявцева, то он остается в системе “Барыса”. Ему нужно набраться опыта. Сейчас он вошел в “Номад”, тем более что “Номад” сейчас вошел в ВХЛ, у него будет масса игровой практики. И, естественно, он легче втянется. Так-то он первый на сборах, но игровой практики не хватает. Сейчас он будет первым номером в “Номаде” и на предсезонке будет спортивный принцип в “Барысе”. У нас нет первого, второго, третьего вратаря», — сказал Иванищев.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24-летний Граховина провел 26 матчей и пропустил 57 голов. В «Барыс» он перешел летом 2018 года.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
СМИ: Неймар готовится к возвращению в «Барселону»
Российский хоккеист вошел в топ-10 итогового рейтинга драфта НХЛ
Болт назвал игрока, вокруг которого «МЮ» должен строить команду
Сборная Чили разгромила команду Японии в матче Кубка Америки
Лидер «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года
Российский теннисист рассказал о ненависти к Роджеру Федереру
Капелло прокомментировал назначение Сарри тренером «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь