«Барыс» выбрал лишнего вратаря после подписания новичка из НХЛ

«С Граховиной расторгаем контракт, мы подали на расторжение. Кто из вратарей станет номером один? Будет спортивный принцип. У Хенрика Карлссона действующий контракт. Пусть бьются. Когда был Граховина, видели, какая конкуренция была? У Эдди Паскуале рост 196 сантиметров. В перспективе если подойдет, может, потом нам поможет. Что касается Сергея Кудрявцева, то он остается в системе “Барыса”. Ему нужно набраться опыта. Сейчас он вошел в “Номад”, тем более что “Номад” сейчас вошел в ВХЛ, у него будет масса игровой практики. И, естественно, он легче втянется. Так-то он первый на сборах, но игровой практики не хватает. Сейчас он будет первым номером в “Номаде” и на предсезонке будет спортивный принцип в “Барысе”. У нас нет первого, второго, третьего вратаря», — сказал Иванищев.