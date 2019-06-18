Американский хоккеист вспомнил выступления в российской «дыре»

Источник: AP 2019

Гальярди отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» КХЛ. Единственным плюсом, по мнению игрока, была высокая зарплата. «Я в такой заднице мира никогда в жизни не был! Все на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби», — рассказал он.

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Гальярди выступал в КХЛ с 2016 года. В первой части сезона-2016/2017 хоккеист провел в хорватском «Медвешчаке». Американец набрал семь очков по системе гол+пас за восемь матчей и был отдан в аренду в «Нефтехимик».

В Нижнекамске он не отметился результативными действиями. А сезон-2017/2018 Гальярди провел в рижском «Динамо».