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12:20 (мск), источник: ТАСС

Состав клуба КХЛ «Адмирал» пополнился двумя чемпионами ВХЛ

ТАСС, 18 июня. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока подписал соглашения с чемпионами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2018/19 в составе карагандинского клуба «Сарыарка» нападающим Олегом Ломако и защитником Русланом Ибатуллиным. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Адмирала».

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Ломако в прошедшем сезоне в составе «Сарыарки» в регулярном чемпионате провел 55 встреч, забросив 20 шайб и отдав 25 результативных передач. В плей-офф 26-летний нападающий провел 19 встреч и набрал 12 очков (7+5).

Ибатуллин в регулярном чемпионате сыграл 40 матчей, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач. В плей-офф 24-летний защитник провел 19 встреч, заработав четыре очка (1+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Адмирал» подписал контракт со словацким нападающим Мартином Бакошем. Бакош в прошлом сезоне выступал в Американской хоккейной лиге за «Провиденс» (фарм-клуб «Бостона»), где в 16 встречах забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу, затем словак перешел в клуб КХЛ «Сочи», в составе которого сыграл в 28 матчах (6 — в плей-офф), забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач. 29-летний Бакош также является чемпионом Словакии (2011/12) и чемпионом Чехии (2016). Форвард участвовал в Олимпийских играх 2018 года в составе сборной Словакии, на Играх нападающий в четырех матчах набрал два очка (1+1).

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.

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