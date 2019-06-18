Состав клуба КХЛ «Адмирал» пополнился двумя чемпионами ВХЛ

Также «Адмирал» подписал контракт со словацким нападающим Мартином Бакошем. Бакош в прошлом сезоне выступал в Американской хоккейной лиге за «Провиденс» (фарм-клуб «Бостона»), где в 16 встречах забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу, затем словак перешел в клуб КХЛ «Сочи», в составе которого сыграл в 28 матчах (6 — в плей-офф), забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач. 29-летний Бакош также является чемпионом Словакии (2011/12) и чемпионом Чехии (2016). Форвард участвовал в Олимпийских играх 2018 года в составе сборной Словакии, на Играх нападающий в четырех матчах набрал два очка (1+1).