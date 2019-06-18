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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» утвердило план предсезонной подготовки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план подготовки команды к новому сезону КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «бело-голубых» пройдут медосмотр 8—11 июля. 13 и 14 июля «Динамо» будет тренироваться в Новогорске, а 15 июля команда отправится на сбор в Нижний Новгород, где 7—11 августа сыграет на Кубке губернатора Нижегородской области.

В Москву «Динамо» вернется 12 августа. 15 августа «бело-голубые» сыграют в Балашихе контрольный матч с омским «Авангардом», а 18 августа в Москве встретятся со столичным «Спартаком». С 22 по 25 августа «Динамо» сыграет на Кубке мэра Москвы. Завершится предсезонная подготовка команды 29 августа матчем с подмосковным «Витязем».

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