Московское «Динамо» утвердило план предсезонной подготовки
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план подготовки команды к новому сезону КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план подготовки команды к новому сезону КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Хоккеисты «бело-голубых» пройдут медосмотр
В Москву «Динамо» вернется 12 августа. 15 августа «бело-голубые» сыграют в Балашихе контрольный матч с омским «Авангардом», а 18 августа в Москве встретятся со столичным «Спартаком». С 22 по 25 августа «Динамо» сыграет на Кубке мэра Москвы. Завершится предсезонная подготовка команды 29 августа матчем с подмосковным «Витязем».