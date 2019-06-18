Патрик Херсли покинул СКА
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Шведский защитник Патрик Херсли покинул хоккейный клуб СКА по истечении контракта, сообщается на официальном сайте петербуржцев.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Шведский защитник Патрик Херсли покинул хоккейный клуб СКА по истечении контракта, сообщается на официальном сайте петербуржцев.
Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 очков (39 голов + 68 голевых передач).
«Хоккейный клуб СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.