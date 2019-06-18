«Трактор» расторг контракт с Суднициным
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с вратарем Александром Суднициным по соглашению сторон.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с вратарем Александром Суднициным по соглашению сторон.
Судницин перешел в «Трактор» летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе «черно-белых» он провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и две встречи в
«Трактор» благодарит Александра за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.