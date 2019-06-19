Бокун продолжит выступать за минское «Динамо»
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун подписал двусторонний контракт с минским «Динамо» на один год, сообщается на сайте хоккейного клуба из Белоруссии.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун подписал двусторонний контракт с минским «Динамо» на один год, сообщается на сайте хоккейного клуба из Белоруссии.
В прошедшем сезоне КХЛ 22-летний Бокун сыграл 18 матчей за «Динамо», сделав одну результативную передачу.