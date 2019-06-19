СКА избавился от лучшего защитника-бомбардира. Херсли остается в России и, кажется, едет к Знарку
«Спартак» — идеальный вариант для Патрика Херсли.
«Спартак» — идеальный вариант для Патрика Херсли.
«Спартак» под руководством Олега Знарка по всем прогнозам должен стать самым обсуждаемым клубом предстоящего сезона. Он уже им становится, ведь каждый трансфер команды вызывает большой интерес у болельщиков и журналистов. На днях появилась информация, что в стане
То, что Патрик покинет
Агент игрока Глеб Чистяков в апреле говорил, что СКА заинтересован в продлении игрока. Но скорее всего он лукавил и набивал цену своему клиенту. Руководство питерцев и тренерский штаб понимали, что пользы Патрик вряд ли принесет.
Сначала предполагалось, что Херсли перейдет в «Мальме», клуб из его родного города предлагал игроку длительный контракт. История получилась бы красивой. Тем более Патрик всегда тепло отзывался о своем городе и команде, где делал первые шаги, плюс его семья не стала переезжать в Россию. Но, видимо, амбиции и деньги перевесили. В шведской лиге защитник получил бы куда более скромный контракт (плюс налоги выше), да уровень чемпионата там слабее. Херсли изначально хотел остаться в КХЛ. Правда, с его запросами вариантов было не так много. В прошлом сезоне он входил в топ-14 самых высокооплачиваемых защитников КХЛ с зарплатой 70 млн рублей в год. К тому же дальше Казани, Петербурга и Москвы он уезжать не хотел.
«Спартак» в этом случае просто идеальный вариант. Москва, хороший контракт и Знарок. После неудачного периода в «Локомотиве» Херсли оказался в СКА, где перезагрузку его карьеры устроил именно Олег Валерьевич. Знарок сделал из Патрика одного из самых результативных защитников лиги, игроком, чей бросок наводит ужас на вратарей. В чемпионский сезон в СКА ему нашли идеальное место, грамотно использовали в большинстве. В «Спартаке» у Знарка куда более скромный состав, чем был в Петербурге, и Херсли должен идеально вписаться в новую команду.