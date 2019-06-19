СКА избавился от лучшего защитника-бомбардира. Херсли остается в России и, кажется, едет к Знарку

Источник: Sport24

«Спартак» под руководством Олега Знарка по всем прогнозам должен стать самым обсуждаемым клубом предстоящего сезона. Он уже им становится, ведь каждый трансфер команды вызывает большой интерес у болельщиков и журналистов. На днях появилась информация, что в стане красно-белых появится еще один защитник. «Чемпионат» сообщил о переходе Патрика Херсли в «Спартак». Таким образом, клуб закроет вопрос с легионерами. Их в команде будет пятеро: Гудачек, Карсумс, Даугавиньш, Ганзл и Херсли. Накануне появления этой новости агент игрока, а затем и СКА объявили об уходе шведа из армейского клуба.

То, что Патрик покинет Санкт-Петербург, стало понятно еще зимой. Выдав впечатляющий старт: в 26 матчах он набрал 26 (11+15 очков), возглавив гонку снайперов СКА; у него начались проблемы. Игрок несколько раз уезжал домой в Швецию по семейным причинам, пошли травмы, упала результативность. Как итог — всего 36 игр в регулярном чемпионате и 33 (14+19) очка. Илья Воробьев на протяжение сезона тасовал состав, и в конце концов получилось так, что Херсли больше не являлся незаменимым защитником в большинстве. При численном преимуществе чаще стал выходить Хафизуллин, время «пять на четыре» даже стал получать Гавриков, который привык играть только в меньшинстве. Окончательно стало понятно, что на Херсли в армейском клубе не рассчитывают, в плей-офф. Патрик провально провел серию со «Спартаком», остался в запасе на второй раунд, да и с ЦСКА выглядел плохо. Ноль голов и только три передачи в 12 матчах — для атакующего защитника это ужасные цифры. Его мощный бросок перестал работать в большинстве, соперники ловко закрывали скандинава, и он оказался бесполезен в нападение. Что касается защиты, то в ней Патрик никогда не был хорош. У него плохое катание (особенно для шведа), он не слишком быстр и креативен.

Его сильная сторона — бросок космической силы. Им он забивал немало голов от синей. Как только Херсли не дают бросать, на льду он исчезает.

Агент игрока Глеб Чистяков в апреле говорил, что СКА заинтересован в продлении игрока. Но скорее всего он лукавил и набивал цену своему клиенту. Руководство питерцев и тренерский штаб понимали, что пользы Патрик вряд ли принесет. Во-первых, ему уже 32 года, с каждым годом он становится все медленнее. Во-вторых, манеру его игры соперники изучили хорошо, а как по-другому использовать хоккеиста в Питере не знали. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 (39+68) очков. В первый же сезон (пришел по его ходу) выиграл Кубок Гагарина. Последний год выдался менее удачным. Его уход из СКА логичен и закономерен.

Сначала предполагалось, что Херсли перейдет в «Мальме», клуб из его родного города предлагал игроку длительный контракт. История получилась бы красивой. Тем более Патрик всегда тепло отзывался о своем городе и команде, где делал первые шаги, плюс его семья не стала переезжать в Россию. Но, видимо, амбиции и деньги перевесили. В шведской лиге защитник получил бы куда более скромный контракт (плюс налоги выше), да уровень чемпионата там слабее. Херсли изначально хотел остаться в КХЛ. Правда, с его запросами вариантов было не так много. В прошлом сезоне он входил в топ-14 самых высокооплачиваемых защитников КХЛ с зарплатой 70 млн рублей в год. К тому же дальше Казани, Петербурга и Москвы он уезжать не хотел.