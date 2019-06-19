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15:12 (мск), источник: ТАСС

Меркулов утвержден в качестве генерального менеджера московского ХК «Динамо»

ТАСС, 19 июня. Виктор Меркулов утвержден на посту генерального менеджера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом в интервью пресс-службе «Динамо», видео которого размещено на официальном канале клуба в Youtube, рассказал генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

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В среду состоялось заседание совета директоров «Динамо».

«Мы утвердили генерального менеджера Виктора Меркулова. Надеюсь, что я всегда смогу на него опираться», — сказал Кровопусков.

В середине апреля совет директоров «Динамо» объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.

«Динамо» заняло в прошедшем сезоне пятое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в серии первого раунда победило «Йокерит» со счетом 4−2 в серии, а затем уступило будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (1−4).

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