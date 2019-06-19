Меркулов утвержден в качестве генерального менеджера московского ХК «Динамо»

В среду состоялось заседание совета директоров «Динамо».

«Мы утвердили генерального менеджера Виктора Меркулова. Надеюсь, что я всегда смогу на него опираться», — сказал Кровопусков.

В середине апреля совет директоров «Динамо» объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.