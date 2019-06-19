Бабенко и Воробьев вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

«На посту главного тренера “Динамо” Москва продолжит работу Владимир Крикунов. Старшим тренером назначен Юрий Бабенко. В состав тренерского штаба также вошли тренеры Владимир Воробьев и Андрей Скопинцев, тренер вратарей Виталий Еремеев, тренеры по физподготовке Иван Скобрев и Филипп Арзамазов и тренер-реабилитолог Евгения Храмова», — говорится в сообщении клуба.

Экс-капитан «Динамо» Бабенко с 2016 года входил в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России. Воробьев был главным тренером в чемпионате КХЛ-2017/18, начинал в этом качестве следующий сезон, после чего стал ассистентом Владимира Крикунова. Скопинцев ранее входил в тренерский штаб «Динамо» с 2015 по 2018 года, сезон-2018/19 провел в качестве тренера команды Молодежной хоккейной лиги «Крылья Советов». Еремеев работает с вратарями «Динамо» с сезона-2016/17.