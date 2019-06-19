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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бабенко и Воробьев вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тренеры Юрий Бабенко, Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев и Виталий Еремеев вошли в тренерский штаб московского хоккейного клуба «Динамо», который возглавляет Владимир Крикунов, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

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Заседание совета директоров «Динамо» состоялось в среду.

«На посту главного тренера “Динамо” Москва продолжит работу Владимир Крикунов. Старшим тренером назначен Юрий Бабенко. В состав тренерского штаба также вошли тренеры Владимир Воробьев и Андрей Скопинцев, тренер вратарей Виталий Еремеев, тренеры по физподготовке Иван Скобрев и Филипп Арзамазов и тренер-реабилитолог Евгения Храмова», — говорится в сообщении клуба.

Экс-капитан «Динамо» Бабенко с 2016 года входил в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России. Воробьев был главным тренером в чемпионате КХЛ-2017/18, начинал в этом качестве следующий сезон, после чего стал ассистентом Владимира Крикунова. Скопинцев ранее входил в тренерский штаб «Динамо» с 2015 по 2018 года, сезон-2018/19 провел в качестве тренера команды Молодежной хоккейной лиги «Крылья Советов». Еремеев работает с вратарями «Динамо» с сезона-2016/17.

Также по итогам заседания совета директоров был утвержден предварительный состав команды:

голкиперы: Иван Бочаров и Александр Еременко;.

защитники: Артем Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен;.

нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачев.

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