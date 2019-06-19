ХК «Спартак» подписал контракт с Херсли до 30 апреля 2020 года

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года. Ранее о переходе Херсли из петербургского СКА ТАСС сообщил первый вице-президент, генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов.

Швед стал пятым легионером в составе красно-белых после вратаря Юлиуса Гудачека (Словакия), латвийцев Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша, а также чеха Робина Ганзла. Согласно регламенту КХЛ, российские клубы могут заявлять на каждый матч не более пяти иностранцев.