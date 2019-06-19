ХК «Спартак» подписал контракт с Херсли до 30 апреля 2020 года
ТАСС, 19 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал контракт со шведским защитником Патриком Херсли. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал контракт со шведским защитником Патриком Херсли. Об этом сообщает
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года. Ранее о переходе Херсли из петербургского СКА ТАСС сообщил первый
Швед стал пятым легионером в составе
Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды. Срок его контракта истек 30 апреля. До этого в КХЛ он выступал за ярославский «Локомотив» (2015−2017) и новосибирскую «Сибирь» (2014−2015). В сезоне-2018/19 провел 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 33 (14 голов + 19 результативных передач) очка. В