СКА продлил контракт с хоккеистом Якуповым

Якупов выступает за СКА с 2018 года, ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», который на драфте 2012 года выбрал его под общим первым номером, «Сент-Луис» и «Колорадо», а также за выступающий в КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».