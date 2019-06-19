СКА продлил контракт с хоккеистом Якуповым
ТАСС, 19 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22.
Якупов выступает за СКА с 2018 года, ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», который на драфте 2012 года выбрал его под общим первым номером, «Сент-Луис» и «Колорадо», а также за выступающий в КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».
В прошедшем сезоне КХЛ он провел 65 матчей (вместе с плей-офф), в которых набрал 41 очко (27 шайб + 14 результативных передач).