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19:28 (мск), источник: ТАСС

СКА продлил контракт с хоккеистом Якуповым

ТАСС, 19 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

Якупов выступает за СКА с 2018 года, ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», который на драфте 2012 года выбрал его под общим первым номером, «Сент-Луис» и «Колорадо», а также за выступающий в КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».

В прошедшем сезоне КХЛ он провел 65 матчей (вместе с плей-офф), в которых набрал 41 очко (27 шайб + 14 результативных передач).

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