Хоккеисты минского «Динамо» первый сбор к новому сезону проведут в Пинске

Источник: РИА "Новости"

В планах «зубров» с 13 июля работа над физической подготовкой и несколько спаррингов.

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В августе белорусский клуб примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области ( 7—11 августа ), затем выступит со стадии полуфинала в Кубке Беларуси ( 17—18 августа ), а завершит предсезонную серию матчей в Риге, где сыграет в Кубке Латвийских железных дорог ( 20—25 августа ).

Сезон в Континентальной лиге стартует в начале сентября, окончательный календарь появится в июле.