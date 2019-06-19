Хоккеисты минского «Динамо» первый сбор к новому сезону проведут в Пинске
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» первый сбор при подготовке к новому сезону проведут в Пинске, сообщили БЕЛТА в
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» первый сбор при подготовке к новому сезону проведут в Пинске, сообщили БЕЛТА в
В планах «зубров» с 13 июля работа над физической подготовкой и несколько спаррингов.
В августе белорусский клуб примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области (
Сезон в Континентальной лиге стартует в начале сентября, окончательный календарь появится в июле.
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