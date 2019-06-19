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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» первый сбор к новому сезону проведут в Пинске

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» первый сбор при подготовке к новому сезону проведут в Пинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Источник: РИА "Новости"

В планах «зубров» с 13 июля работа над физической подготовкой и несколько спаррингов.

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В августе белорусский клуб примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области (7—11 августа), затем выступит со стадии полуфинала в Кубке Беларуси (17—18 августа), а завершит предсезонную серию матчей в Риге, где сыграет в Кубке Латвийских железных дорог (20—25 августа).

Сезон в Континентальной лиге стартует в начале сентября, окончательный календарь появится в июле.

К новому сезону минчане будут готовиться под руководством нового тренерского штаба, который возглавил канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

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