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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Грабовский объявил о завершении карьеры (видео)

Бывший нападающий московских «Динамо» и ЦСКА, «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс» Михаил Грабовский объявил о завершении карьеры.

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Он не выходил на лед в официальных матчах с 2016 года, на днях он вошел в тренерский штаб минского «Динамо».

О завершении карьеры Грабовский объявил на своем YouTube-канале очень трогательным видео, которое он записал на ледовой арене в Минске.

«Привет, ребята. Я дома. Я вернулся туда, где начал. Это было 30 лет назад, очень давно. Но я чувствую, как будто это было вчера. Давным-давно папа поставил меня на коньки, моя бабушка привела меня сюда и дала мне шанс сыграть в хоккей. Это важный момент в моей карьере, все началось здесь, на этой арене.

Это лучшее место, чтобы сказать, что пора закончить карьеру хоккеиста. Я вернулся на эту арену, чтобы здесь в последний раз почувствовать себя хоккеистом.

Я Михаил Грабовский и хочу сказать, что это мой последний день хоккейной карьеры, — сказал Грабовский в видеоролике.

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