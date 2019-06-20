Грабовский объявил о завершении карьеры (видео)
Бывший нападающий московских «Динамо» и ЦСКА, «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс» Михаил Грабовский объявил о завершении карьеры.
Бывший нападающий московских «Динамо» и ЦСКА, «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс» Михаил Грабовский объявил о завершении карьеры.
Он не выходил на лед в официальных матчах с 2016 года, на днях он вошел в тренерский штаб минского «Динамо».
О завершении карьеры Грабовский объявил на своем
«Привет, ребята. Я дома. Я вернулся туда, где начал. Это было 30 лет назад, очень давно. Но я чувствую, как будто это было вчера.
Это лучшее место, чтобы сказать, что пора закончить карьеру хоккеиста. Я вернулся на эту арену, чтобы здесь в последний раз почувствовать себя хоккеистом.
Я Михаил Грабовский и хочу сказать, что это мой последний день хоккейной карьеры, — сказал Грабовский в видеоролике.