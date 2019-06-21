ХК «Динамо» будет играть дома на «североамериканской» площадке в сезоне-2019/20

Источник: РИА "Новости"

Ширина сократилась на два метра относительно установленной ранее на «ВТБ-Арене» площадке финских размеров.

«Мы знаем о решениях конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60 м на 26 м, — сказал спортивный директор “Динамо” Роман Бобков. — Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей — будет больше голов и силовой борьбы. “Динамо” следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам».

Бобков отметил, что техническое оснащение арены клуба позволяет без труда изменять размеры площадки. «Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы», — добавил он.