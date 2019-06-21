ХК «Сочи» будет играть дома на «североамериканской» площадке в сезоне-2019/20

«Такое решение было принято в связи с тем, что у Международной федерации хоккея [IIHF] уже есть принципиальное, хотя еще и не официальное решение проводить Олимпийские игры 2022 года на “североамериканских” площадках, — заявил генеральный директор “Сочи” Сергей Воропаев. — Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября. Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне 10 команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен — он почти всю карьеру провел на таких площадках».