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12:53 (мск), источник: ТАСС

ХК «Сочи» будет играть дома на «североамериканской» площадке в сезоне-2019/20

ТАСС, 21 июня. Домашние матчи клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» в новом сезоне будут проходить на площадке североамериканского размера — 60 м на 26 м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Такое решение было принято в связи с тем, что у Международной федерации хоккея [IIHF] уже есть принципиальное, хотя еще и не официальное решение проводить Олимпийские игры 2022 года на “североамериканских” площадках, — заявил генеральный директор “Сочи” Сергей Воропаев. — Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября. Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне 10 команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен — он почти всю карьеру провел на таких площадках».

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Размер «европейской» площадки составляет 60 м (длина) и 30 м (ширина). В настоящее время «Адмирал» (Владивосток) и «Амур» (Хабаровск) имеют «североамериканские» площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будут играть казахстанский «Барыс» и московское «Динамо». «Ак Барс» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и подмосковный «Витязь» прошедший сезон провели на «финских» площадках (60 м на 28 м), на которую со следующего сезона также перейдут «Металлург» (Магнитогорск) и «Северсталь» (Череповец). Матчи чемпионатов мира, начиная с 2020 года, будут проходить на площадках североамериканского размера.

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