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13:51 (мск), источник: ТАСС

ХК «Автомобилист» подписал контракт с серебряным призером ОИ немцем Мэйсеком

ТАСС, 21 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии Брукс Мэйсек стал хоккеистом екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один год.

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Мэйсек 12 июня прошлого года подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Весь сезон немец провел в фарм-клубе — команде «Чикаго Вулвз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 81 игре он набрал 66 (31 шайба + 35 передач) очков, включая три шайбы в финальной серии АХЛ за Кубок Колдера. Хоккеист ранее также выступал в немецких клубах «Изерлон Рустерс» и «Ред Булл Мюнхен», с которым дважды выиграл чемпионат Германии.

На Олимпиаде в Пхёнчхане, где немцы в финале уступили сборной России, Мэйсек провел семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.

«Автомобилист» в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 1−4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции.

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