ХК «Автомобилист» подписал контракт с серебряным призером ОИ немцем Мэйсеком
ТАСС, 21 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии Брукс Мэйсек стал хоккеистом екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает
ТАСС, 21 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии Брукс Мэйсек стал хоккеистом екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает
Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один год.
Мэйсек 12 июня прошлого года подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Весь сезон немец провел в
На Олимпиаде в Пхёнчхане, где немцы в финале уступили сборной России, Мэйсек провел семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.
«Автомобилист» в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд