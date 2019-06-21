ХК «Автомобилист» подписал контракт с серебряным призером ОИ немцем Мэйсеком

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Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один год.

Мэйсек 12 июня прошлого года подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Весь сезон немец провел в фарм-клубе — команде «Чикаго Вулвз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 81 игре он набрал 66 (31 шайба + 35 передач) очков, включая три шайбы в финальной серии АХЛ за Кубок Колдера. Хоккеист ранее также выступал в немецких клубах «Изерлон Рустерс» и «Ред Булл Мюнхен», с которым дважды выиграл чемпионат Германии.

На Олимпиаде в Пхёнчхане, где немцы в финале уступили сборной России, Мэйсек провел семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.