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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

Зачем «Барыс» уменьшил домашнюю площадку в КХЛ, и как это поможет сборной Казахстана

С нового сезона «Барыс» будет играть на площадке меньшего размера. Ранее на такой шаг пошла и Международная федерация хоккея (IIHF), которая сделал канадские коробки основными для чемпионатов мира. В стороне от тренда не остались и другие клубы КХЛ — как это повлияет на игру «Барыс», объясняет корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По правилам IIHF максимальный размер площадки — 61 на 37 метров, а минимальный — 56 на 26 метров. В НХЛ же играют в коробках 200 на 85 футов (60,96 на 25,90 метров), то есть там коробка меньше на солидные четыре метра.

И эти четыре метра очень сильно влияют на сам хоккей. Считается, что меньший размер способствует более зрелищной, контактной и силовой манере игры. В ней больше борьбы у борта и бросков по воротам. Зато на большом льду у хоккеистов больший простор для комбинаций и позиционных атак.

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И если в НХЛ все стандартизировано и все команды играют на одинаковых площадках, то в КХЛ ситуация сложнее: размеры площадок колеблются от канадских до стандартных больших. Если смотреть впрямую на статистику, то это не сильно влияет, на то, кто в итоге выигрывает Кубок Гагарина, однако в некоторых случаях становится важным нюансом.

На сегодня в КХЛ только две команды играют на льду максимально приближенного к канадским стандартам. Хабаровский «Амур» и «Адмирал» из Владивостока домашние игры проводят на площадке размером 26 на 60 метров. Учитывая дальний перелет для соперника, иная по размеру площадка превращается в дополнительное неудобство для гостей. Это не помогло «Амуру» и «Адмиралу» пробиться в прошлом сезоне в плей-офф, но никто не будет спорить, что с этими командами очень сложно играть на выезде.

С нового сезона, помимо «Барыса», играть на канадской площадке будут также московское «Динамо» и «Сочи».

Что до «Барыса», то ему преимущество дальнего перелета не так критично: до Нур-Султана лететь гораздо меньше, чем в Владивосток или Хабаровск. Так что для казахстанской команды не настолько принципиально на какой площадке играть.

Президент «Барыса» Борис Иванищев и главный тренер команды Андрей Скабелка уже заявляли, что данное изменение вызвано как раз новыми требованиями IIHF к площадкам на ЧМ. Поскольку именно столичная команда является базовой для сборной Казахстана, функционеры решили максимально часто играть на таком же льду.

В этом году Казахстан, выиграв первый дивизион ЧМ, получил право в 2020 году играть уже в элите и потому подготовка основных игроков для игр в условиях, максимально приближенных к боевым, имеет важное значение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игрокам «Барыса» придется привыкать к новым условиям, ведь если раньше матчей на малой площадке было не так много, то теперь все домашние игры будут проходить на ней, а это как минимум половина «регулярки».

Как уже было сказано ранее, на общий результат в КХЛ изменение размера площадки не влияет. Однако оно сильно меняет стиль игры самой команды и вот тут все может быть неожиданно.

В любом случае смена площадки сделана именно для того, чтобы иметь возможность воспитывать в «Барысе» игроков сборной в самых подходящих условиях. Результат этих стараний мы сможем увидеть уже следующей весной на ЧМ в Швейцарии.

Напомним, что IIHF с 2020 года ввела новые правила, согласно которым отныне ЧМ и Олимпиада будут проводится только на площадках канадских размеров.

Анатолий Пак

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