Российский хоккейный клуб ответил на сравнения американца с «дырой»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» на странице во «ВКонтакте» ответил на негативные комментарии бывшего игрока команды, американца Ти Джея Гальярди.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» на странице во «ВКонтакте» ответил на негативные комментарии бывшего игрока команды, американца Ти Джея Гальярди.
В клубе заявили, что «байки» Гальярди их рассмешили. «Ти Джей решил переквалифицироваться в стендап комика, но пока выходит так себе. Мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и
«Нижнекамск» напомнил хоккеисту о его выступлениях. «Когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом», — подытожили в клубе.
18 июня Гальярди вспомнил о выступлениях в «Нефтехимике». Он отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» КХЛ.
Гальярди выступал в КХЛ с 2016 года. В первой части сезона-2016/2017 хоккеист провел в хорватском «Медвешчаке». Американец набрал семь очков по системе гол+пас за восемь матчей и был отдан в аренду в «Нефтехимик». В Нижнекамске он не отметился результативными действиями. А сезон-2017/2018 Гальярди провел в рижском «Динамо».