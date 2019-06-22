Российский хоккейный клуб ответил на сравнения американца с «дырой»

Источник: AP 2019

В клубе заявили, что «байки» Гальярди их рассмешили. «Ти Джей решил переквалифицироваться в стендап комика, но пока выходит так себе. Мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает все», — отмечается в сообщении.

«Нижнекамск» напомнил хоккеисту о его выступлениях. «Когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом», — подытожили в клубе.

18 июня Гальярди вспомнил о выступлениях в «Нефтехимике». Он отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» КХЛ.