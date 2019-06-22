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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккейный клуб ответил на сравнения американца с «дырой»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» на странице во «ВКонтакте» ответил на негативные комментарии бывшего игрока команды, американца Ти Джея Гальярди.

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Источник: AP 2019

В клубе заявили, что «байки» Гальярди их рассмешили. «Ти Джей решил переквалифицироваться в стендап комика, но пока выходит так себе. Мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает все», — отмечается в сообщении.

«Нижнекамск» напомнил хоккеисту о его выступлениях. «Когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом», — подытожили в клубе.

18 июня Гальярди вспомнил о выступлениях в «Нефтехимике». Он отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» КХЛ.

Гальярди выступал в КХЛ с 2016 года. В первой части сезона-2016/2017 хоккеист провел в хорватском «Медвешчаке». Американец набрал семь очков по системе гол+пас за восемь матчей и был отдан в аренду в «Нефтехимик». В Нижнекамске он не отметился результативными действиями. А сезон-2017/2018 Гальярди провел в рижском «Динамо».

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