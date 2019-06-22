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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минское «Динамо» представило план предсезонной подготовки

Официальный Твиттер минского «Динамо» опубликовал план предсезонной подготовки.

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Белорусская команда возобновит тренировки 13 июля, тогда хоккеисты отправятся на сбор в Пинск (Белоруссия), где пробудут до 29 июля.

Полный план предсезонной подготовки выглядит следующим образом:

31 июля — 4 августа. Сбор на «Минск-Арене».

7 августа — 11 августа. Кубок губернатора Нижегородской области.

13 августа — 16 августа. Сбор на «Минск-Арене».

17 августа — 18 августа. Кубок Салея (Орша).

20 августа — 25 августа. Кубок ЛЖД (Рига).

27 августа — 31 августа. Сбор на «Минск-Арене».

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