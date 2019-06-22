Минское «Динамо» представило план предсезонной подготовки
Официальный Твиттер минского «Динамо» опубликовал план предсезонной подготовки.
Официальный Твиттер минского «Динамо» опубликовал план предсезонной подготовки.
Белорусская команда возобновит тренировки 13 июля, тогда хоккеисты отправятся на сбор в Пинск (Белоруссия), где пробудут до 29 июля.
Полный план предсезонной подготовки выглядит следующим образом:
31 июля — 4 августа. Сбор на «Минск-Арене».
7 августа — 11 августа. Кубок губернатора Нижегородской области.
13 августа — 16 августа. Сбор на «Минск-Арене».
17 августа — 18 августа. Кубок Салея (Орша).
20 августа — 25 августа. Кубок ЛЖД (Рига).
27 августа — 31 августа. Сбор на «Минск-Арене».