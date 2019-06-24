Московский ХК «Динамо» находится в финальной стадии переговоров о контракте с Шипачевым

Источник: РИА "Новости"

Клуб ранее заявлял, что не рассматривал варианта обмена 32-летнего Шипачева.

«2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом, это было принципиальное решение клуба. Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон, вопрос в финальной стадии», — сказал Кровопусков.

Также Кровопусков сообщил, что клуб не продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, не сумев договориться по условиям нового соглашения. Генеральный директор отметил, что переговоры с 29-летним игроком проходили «очень трудно». 5 июня Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с петербургским СКА.

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, «Динамо» должно заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО «ХК Динамо-Москва», потеряли юридическую силу.