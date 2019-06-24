Бабенко будет совмещать посты тренера в московском ХК «Динамо» и молодежной сборной РФ

Бабенко вошел в тренерский штаб молодежной сборной в 2016 году. В июне текущего года 41-летний тренер стал членом штаба «Динамо».

«Рады возвращению в клуб многолетнего капитана Юрия Бабенко. Работа в молодежной и юниорской сборной помогла ему получить необходимый опыт в тренерском деле. Юрий Бабенко имеет действующий контракт с ФХР [Федерацией хоккея России]. В ближайшее время от совмещения нам никуда не деться», — сказал Кровопусков.