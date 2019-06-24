Бабенко будет совмещать посты тренера в московском ХК «Динамо» и молодежной сборной РФ

Бабенко вошел в тренерский штаб молодежной сборной в 2016 году. В июне текущего года 41-летний тренер стал членом штаба «Динамо».
«Рады возвращению в клуб многолетнего капитана Юрия Бабенко. Работа в молодежной и юниорской сборной помогла ему получить необходимый опыт в тренерском деле. Юрий Бабенко имеет действующий контракт с ФХР [Федерацией хоккея России]. В ближайшее время от совмещения нам никуда не деться», — сказал Кровопусков.
Бабенко выступал за «Динамо» с 2002 по 2005 год, а также с 2010-го по 2016-й. В составе московской команды он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). Также он играл за клуб Американской хоккейной лиги «Херши», команду Национальной хоккейной лиги «Колорадо», московские «Крылья Советов», воскресенский «Химик», хоккейный клуб МВД, магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.