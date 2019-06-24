Хоккеист Бодров продлил контракт с «Северсталью»

Прошлый сезон российский игрок начал в новосибирской «Сибири», а в декабре перешел в «Северсталь». За новосибирский клуб он провел 19 матчей, в которых набрал три очка (одна шайба + две передачи), а за череповецкую команду — 21 матч, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Всего в КХЛ Бодров провел 588 матчей (73 — в плей-офф), в которых забросил 52 шайбы и отдал 93 голевые передачи (в плей-офф — три гола + шесть передач).