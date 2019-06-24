Хоккеист Бодров продлил контракт с «Северсталью»
ТАСС, 24 июня. Нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Евгений Бодров подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает
ТАСС, 24 июня. Нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Евгений Бодров подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает
Детали соглашения с 31-летним хоккеистом не уточняются.
Прошлый сезон российский игрок начал в новосибирской «Сибири», а в декабре перешел в «Северсталь». За новосибирский клуб он провел 19 матчей, в которых набрал три очка (одна шайба + две передачи), а за череповецкую команду — 21 матч, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Всего в КХЛ Бодров провел 588 матчей (73 — в плей-офф), в которых забросил 52 шайбы и отдал 93 голевые передачи (в
Также Бодров выступал за тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс», подмосковный «Атлант», московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев».
В сезоне-2009/10 хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса», также он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2008).