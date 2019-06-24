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15:48 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Бодров продлил контракт с «Северсталью»

ТАСС, 24 июня. Нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Евгений Бодров подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения с 31-летним хоккеистом не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлый сезон российский игрок начал в новосибирской «Сибири», а в декабре перешел в «Северсталь». За новосибирский клуб он провел 19 матчей, в которых набрал три очка (одна шайба + две передачи), а за череповецкую команду — 21 матч, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Всего в КХЛ Бодров провел 588 матчей (73 — в плей-офф), в которых забросил 52 шайбы и отдал 93 голевые передачи (в плей-офф — три гола + шесть передач).

Также Бодров выступал за тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс», подмосковный «Атлант», московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев».

В сезоне-2009/10 хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса», также он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2008).

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