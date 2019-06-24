Новый трезубец «Барыса», или кто приедет в команду Скабелки из Северной Америки

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб Андрея Скабелки может рассчитывать только на одно пополнение состава — бюджет клуба ограничен и не позволит «прикупить» еще игроков. А в какую позицию он нужен? Канадец Эдди Паскуале должен занять место первого номера, а его соотечественник Корбэн Найт — стать лидером в атаке. Добавим к ним Даррена Дица, и набор полный.

Не хватает пары второстепенных персонажей. Отсутствие Кевина Даллмэна должны компенсировать Леонид Метальников или Джесси Блэкер, а кто заменит дуэт лучших снайперов? Пригласить должны еще одного форварда — фланговый нападающий, который поможет Найту набрать пару десятков голевых передач.

Должен Корбэн и забивать, но в отсутствие заокеанского напарника канадец может «заскучать» и не раскрыться. Линден Вей, например, показал себя с лучшей стороны вместе с Найджелом Доусом. Нужен такой снайпер и для Найта. Идеальным вариантом мог стать Брэндон Боченски, но капитан, скорее всего, в «Барыс» не вернется и завершит карьеру.

Приезд нового игрока в «Барыс» выглядит безальтернативным. Если команда хочет повторить результат прошлого сезона, то приглашение крепкого и результативного легионера — единственный выход. В главном атакующем трезубце Скабелки не хватает еще одного «зуба» — «Барысу» нужна новая звезда, о которой должны заговорить в лиге.